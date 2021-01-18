Соединенных Штаты планируют ввести санкции в отношении ведущего укладку «Северного потока-2» судна «Фортуна» и его владельцев. Санкции могут быть введены уже во вторник, 19 января.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Handelsblat.

По информации издания, США уже уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о введении санкций против «Фортуны».

Как отмечает издание, тем самым впервые Соединенные Штаты не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

По данным российского «Газпрома», 94% спорного трубопровода уже завершено. По-прежнему не хватает около 150 километров, из которых около 120 находятся в датских водах и около 30 километров - в немецких водах.

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) одобрило строительство газопровода «Северный поток - 2» в Балтийском море в водах Германии. Российское судно «Фортуна», вышло из порта Висмар в четверг и находилось в Балтийском море у Ростока. После достижения позиции в датских водах перед самой прокладкой труб начнутся подготовительные работы и испытания.

Напомним, 29 декабря 2020 года Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2», таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание »Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.