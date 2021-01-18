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Разовое купание в ледяной воде на Крещение не может закалить и укрепить организм.  Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Большинство людей ожидают, что купание в ледяной воде на Крещение сделает их здоровыми. Как врач, могу сказать только за медицинскую сторону вопроса. Можна ли? Если вы все же решили нырять в прорубь, то, прежде всего, делайте это только в том случае, если вы полностью здоровы! Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено. Отмечу, что однократное купание в ледяной воде не может закалить и укрепить организм. Холодная вода может быть полезна, только если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой», – написал он.

По словам Ляшко, чтобы не навредить своему организму на Крещение, не нужно забывать о физической дистанции ​​и избегать скопления у полыней. «Коронавирус «выходной» на праздник не брал», – подчеркнул он.

Также Ляшко порекомендовал купаться только в специально оборудованных местах с проверенным дном. «Энергичная разминка - обязательное условие перед погружением в воду. Окунайтесь в воду постепенно. Если вы сразу нырнете с головой - это может привести к резкому охлаждению организма. Оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд. Людям, которые практикуют закаливание водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 минут», – отметил он.

«И еще одно, помните – курение и алкоголь не согревают! Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потере. Помните, традиции традициями, но главное не навредить своему здоровью. Закаляйте организм каждый день, а не раз в год! Будьте здоровы», – подытожил замминистра.
ForUm

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