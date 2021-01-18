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Во вторник, 19 января, Украина будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклону по имени Dragica, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Поэтому осадков не ожидается. Только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu, близкого родственника циклона Goran, черкнет снегом по западной части Украины. Небольшой снег также возможен во вторник в Крыму.

Морозы еще будут продолжаться. Ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, завтра днем ​​-9-15 градусов.

В западных областях – на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области – уже чувствуются первые движения грядущего потепления, там в течение дня -4-7 градусов.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью -16-19 градусов, днем ​​-12-14 градусов.

20 января морозы слабеют в Киеве, а днем ​​21-го уже предполагается оттепель. 22-го января «плюсы» охватят практически всю Украину.   
ForUm

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