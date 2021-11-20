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Экс-президент Молдовы Игорь Додон обрушился с критикой в адрес действующей власти во главе с Майей Санду из-за поддержки «Крымской платформы», пишет Информационное сопротивление.

«Люди, пришедшие к власти в Молдове в прошедшем и нынешнем году, продолжают отравлять отношения с Россией, в том числе участвуя в таких сомнительных и откровенно провокационных мероприятиях, как «Крымская платформа», – написал Додон.

Напомним, председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с спикером парламента Молдовы Игорем Гросу сказала, что Россия «учтет» участие президента Молдовы Майи Санду в саммите «Крымской платформы» при выстраивании отношений между двумя странами.

Отвечая на критику, Майя Санду пояснила, что таким образом Молдова подтвердила поддержку Украины в вопросе территориальной целостности страны. «Мое присутствие на «Крымской платформе» – это дополнительное подтверждение приверженности Республики Молдова принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно», – подчеркнула Санду.
ForUm

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