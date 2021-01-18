Приближается день ухода президента Дональда Трампа с поста главы государства, и его соратники пытаются использовать оставшееся время, чтобы заработать на лоббировании президентских помилований, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на документы и информацию от своих источников.

«По мере того, как президент Трамп готовится покинуть свой пост в ближайшие дни, прибыльный рынок помилований приближается к своему пику, и некоторые из его союзников собирают гонорары с богатых преступников или их сообщников, чтобы подтолкнуть Белый дом к помилованию», - передает Интерфакс-Украина.

Оно отмечает, что эти попытки активизировались, когда стало ясно, что у Трампа «нет возможности оспорить свое поражение на выборах».

В качестве примера газета сообщает, что бывший федеральный прокурор Бретт Толман, который консультировал Белый дом, «монетизировал свою работу по помилованию, собрав десятки тысяч долларов, а возможно, и больше, в последние недели».

Бывший личный адвокат Трампа Джон Дауд «продавал себя осужденным преступникам как человека, который мог бы добиться помилования из-за своих близких отношений с президентом», отмечает издание.

Среди других стремящихся заработать на личных отношениях с президентом The New York Times упоминает одних из «самых близких к Трампу и его администрации» лоббиста Мэтта Шлаппа, бывшего советника штаба Трампа Карен Джорно.

Газета отмечает, что Трамп «намекнул помощникам, что хочет пойти на экстраординарный и беспрецедентный шаг - помиловать самого себя». Он также обсуждал вопрос о досрочном помиловании своих детей, своего зятя и советника Джареда Кушнера, своего личного адвоката Руди Джулиани.

Представитель Белого дома отказался от комментариев, сообщает издание.