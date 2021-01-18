17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома, сообщает ГосЧС.

Дом на один подъезд, 36 квартир. В 22:05 пожар локализован и в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв.

В результате пожара погибли 2 и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу.

К тушению привлекалось 60 человек и 12 ед. техники ГосЧС.

Думская сообщает, что в здании находилась гостиница.