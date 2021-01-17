В воскресенье, 17 января, оппозиционный политик Алексей Навальный должен вернуться в Россию. Возле аэропорта «Внуково», куда он должен прилететь из Германии, заметили автозаки.

Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live.

Вчера вечером стало известно, что у аэропорта выставили забор. А на парковке проезжающие люди заметили автозаки ОМОНа.

Кроме того, начались задержания журналистов и активистов, пытавшихся вылететь встречать Навального.

В аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали главного редактора «АгитРоссии» Павла Иванкина. Он планировал вылетать в Москву, чтобы встретить политика.

Кроме того, люди в форме задержали активистов Алексея Барича и Александра Края. Их доставили в 76 ОП.

Иванкин отметил, что их продержали три часа, но пообещали отпустить.

Также в Петербурге задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Задержание произошло на стойке регистрации в аэропорту «Пулково». Он планировал лететь в Москву.

16 января прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту «Внуково» 17 января.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.