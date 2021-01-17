также в разделеОбщество
Укрзализныця начнет пускать пассажиров в поезда по ксерокопиям документов 4
За сутки госпитализировали более 2 тысяч пациентов с коронавирусом 15
В Украине сохранятся сильные морозы 27
В еще одной области прошли протесты против высоких тарифов 16
Украинская армия поднялись в рейтинге самых мощных в мире 83
Карпаты засыпало до 1 метра снега 28
Более 4 тысяч пунктов обогрева открыли из-за сильных морозов 43
В армии за сутки обнаружили 70 новых случаев коронавируса 7
Сегодня в Украине отмечают День памяти «киборгов» 33
Ранение бойца на Донбассе: Украина направила ноту СММ ОБСЕ 8
Названа возможная цена на COVID-вакцину в частных клиниках 46
В Украине за сутки почти 8 тысяч новых случаев новых случаев COVID-19 22
15 января. Картина дня 47
Выкопанный в лесу архив УПА выложили онлайн 55
Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы 48
В Кабмине хотят покончить со старыми маршрутками 37
Помилованного Зеленским под обмен разбойника осудили в очередной раз 36
В Украине в прошлом году воссоздали 39 тысяч га леса 15

«Укравтодор» обеспечил проезд всеми участками дорог государственного значения. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

Указано, что по состоянию на 6 утра воскресенья небольшой снег выпадает в Закарпатской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях, на остальной территории без осадков.

При этом покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Волынской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Луганской областях местами заснеженное.

Сказано, что на перевалочных участках дорог выпадает небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки составляет 1-3 см. Состояние покрытия местами мокрое.

«В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен», - информируют в "Укравтодоре".

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения задействовано в работе 390 единиц техники и 529 рабочих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги