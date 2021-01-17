«Укравтодор» обеспечил проезд всеми участками дорог государственного значения. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

Указано, что по состоянию на 6 утра воскресенья небольшой снег выпадает в Закарпатской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях, на остальной территории без осадков.

При этом покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Волынской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Луганской областях местами заснеженное.

Сказано, что на перевалочных участках дорог выпадает небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки составляет 1-3 см. Состояние покрытия местами мокрое.

«В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен», - информируют в "Укравтодоре".

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения задействовано в работе 390 единиц техники и 529 рабочих.