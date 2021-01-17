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Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, которая объявила избранным городским головой Геннадия Кернеса без повторного принятия им присяги. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР 11 января 2021 года по заявлению депутата ХГС Мустафаевой А.Э. тносительно нарушения требований Избирательного кодекса Украины и Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" по ч. 1 ст 367 УКУ (служебная халатность - ред.)», - сказал Чубенко в ответ на вопрос, открыто ли производство в отношении председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой.

Ранее депутат Харьковского горсовета от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева опубликовала на своей странице в Facebook ответ прокуратуры на ее обращение об открытии производства в отношении Мозговой. «Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен принимать повторно присягу», - прокомментировала депутат опубликованный документ.

Напомним, в ночь на 17 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
ForUm

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