В Киеве за сутки коронавирус выявили у 821 человека - общее число случаев в городе достигло 121 903. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в субботу, 16 января.

При этом скончались 14 человек (всего - 2175), а выздоровели 935 киевлян (всего - 47284).

Заболели 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, десять девочек от года до 17 лет и 11 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет. Также заболели 29 медиков.

В больницы столицы доставили 68 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 151, в Деснянском - 119 и в Днепровском районе - 109 случаев.

Напомним, в Украине за сутки почти 8 тысяч новых случаев новых случаев COVID-19.