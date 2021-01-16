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Кабинет министров выделил средства на завершение выплат единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам. Из специального фонда государственного бюджета 2021 года направляется 201 млн гривен.

Постановление правительства от 13 января 2021 года обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, средства выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Напомним, накануне на помощь ФОПам направили 2,8 млрд гривен.
ForUm

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