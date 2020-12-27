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Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8000 гривен материальной помощи от государства для ФОПов и наемных работников. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebookв воскресенье, 27 декабря.

По данным главы правительства, по состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 млрд гривен для более 354 тысяч получателей.

«Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, будет продолжаться до 31 декабря. Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты», – добавил премьер-министр.

Напомним, предприниматели снова выходили на акцию протеста в Киеве.
ForUm

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