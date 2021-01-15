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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

В Украине по состоянию на 15 января этот показатель составляет 219,8.

В «красном» списке значатся 55 стран, в частности, США, Венгрия, Польша, Беларусь, Россия, Грузия, Чехия, Черногория, Словакия, где этот показатель выше, а также 11 стран, по которым нет данных о заболеваемости

Более 120 стран – в «зеленой» зоне, в частности, Турция, Молдова, Болгария, Мальдивы, Греция, Египет, Куба.

 
ForUm

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