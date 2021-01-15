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За прошедшие сутки на столичную линию «102» поступило 249 сообщений о ДТП, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Также отмечается, что для своевременной и беспрепятственной уборки последствий непогоды патрульные обеспечили сопровождение специализированной техники по городу.

Кроме того, 12 административных материалов составили инспекторы отдела безопасности дорожного движения на должностных лиц предприятий ответственных за состояние улично-дорожной сети.
ForUm

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