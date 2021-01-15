Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия несет ответственность за соблюдение прав человека в украинском Крыму, потому что осуществляла фактический контроль над полуостровом еще с 27 февраля 2014 года.

Впереди – рассмотрение украинской жалобы по существу, ЕСПЧ открыл путь для этого. А то, в каких формулировках выписано нынешнее промежуточное решение, не оставляет сомнений, что финальное тоже будет в нашу пользу.

Сразу стоит развеять слишком высокие ожидания: ЕСПЧ не способен отменить незаконную аннексию оккупированного россиянами полуострова. Однако принятое сегодня решение важно не только само по себе. Оно закладывает фундамент для действий других международных организаций.

Ведь суд в Страсбурге стал первой международной судебной инстанцией, которая признала, что Россия получила контроль над Крымом задолго до фейкового «референдума», а значит, цепочка дальнейших событий на полуострове была управляемой со стороны РФ и не имеет никакого юридического веса. Не даром в выводах ЕСПЧ слово «референдум» в контексте Крыма употребляется исключительно в кавычках.

Что решил ЕСПЧ

Прежде всего, нужно отметить: этот Суд, расположенный в Страсбурге, не имеет права рассматривать вопрос об аннексии или оккупации Крыма как таковой, да и вообще относительно агрессии России против Украины. Это – вне компетенции Европейского суда по правам человека.

Этот Суд, как следует из его названия, рассматривает лишь нарушения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая гарантирует соблюдение ключевых прав и свобод (от права на жизнь до права на частную собственность) в государствах-членах Совета Европы. Причем само по себе нарушение этих свобод еще не является основанием для наказания России (или любой другой страны). Главное – доказать, что государство не борется с такими нарушениями. Например, не расследует их должным образом.

Но искусство юристов-международников в том и заключается, чтобы «выжать» из правовых норм больше, чем они предусматривают. Именно этого удалось достичь Украине.

Об этом – чуть дальше, а сначала – о сути украинской жалобы.



В 2014-2015 годах Киев сообщил Суду в Страсбурге о системных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму. В дальнейшем Киев дополнял свою жалобу, передавал новые доказательства российских преступлений и т.д., а в итоге объединил эти жалобы в одно дело из 17 пунктов. Украина утверждала, что оккупант распространил на Крым «административную практику» (то есть системное применение, без расследования) таких нарушений прав человека:

1) насильственных исчезновений с убийствами похищенных лиц;

2) жестокого обращения с людьми;

3) незаконных задержаний;

4) противоправного распространения законов РФ на Крым;

5) незаконного автоматического присвоения гражданства РФ;

6) нападений на частные дома;

7) преследования и запугивания религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ, нападения на культовые места и конфискации религиозного имущества;

8) подавления нерусскоязычных СМИ;

9) ограничения свободы собраний и демонстраций;

10) экспроприации имущества;

11) подавления украиноязычного обучения;

12) ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины путем создания линии, которую РФ считает государственной границей;

13) притеснений крымских татар в отношении свободы вероисповедания и уважения к частной жизни;

14) ограничения свободы передвижения крымских татар,

15) (системных) убийств и расстрелов;

16) запугивания иностранных журналистов и конфискации их имущества;

17) национализации имущества украинских военных.

Суд отклонил жалобу Украины по трем последним пунктам, пояснив: хотя Киев предоставил примеры и доказательства таких нарушений, у суда нет достаточных оснований говорить об их системности. Эти три пункта касались единичных эпизодов в начале 2014 года, и надо признать, что ЕСПЧ был прав, отклонив их.

Между тем по остальным 14 пунктам Суд увидел основания говорить о системных нарушениях со стороны РФ и начал рассмотрение жалобы по существу. И именно в этом перечне есть те обвинения в адрес России, которые дают основание утверждать, что и финальное решение будет в нашу пользу.

Впрочем, главная победа нашего государства заключается в другом. ЕСПЧ стал первым международным судебным институтом, установившим дату, с которой Украина потеряла контроль над Крымом.

День российской оккупации

Этот пункт был, вероятно, самым важным на данном этапе. Именно о нем мы упомянули, когда речь шла о «творческой» составляющей украинской жалобы.

Несмотря на то, что ЕСПЧ не уполномочен рассматривать вопросы, связанные с международной агрессией, его решение юридически определяет «самую позднюю» дату начала российской оккупации Крыма, то есть день, когда Москва, вопреки международному праву и вопреки воле Украины, взяла полуостров под свой контроль.

По данным источников ЕС, еще на этапе подачи жалобы в Киеве были споры о том, какую дату следует выбрать.

И действительно, когда началась оккупация? Какую дату возможно доказать в суде?

Идет ли речь о 20 февраля – дате, которая фигурирует в медалях Минобороны РФ «за возвращение Крыма»? Или о 22-24 февраля, когда массово поступали сообщения о российских военных, которые вышли из расположений ЧФ РФ и разместились на ключевых трассах в Крыму? Или речь идет уже о марте, когда Россия начала подготовку так называемого «референдума»? В конце концов, правительство выбрало стратегию доказывания того, что Украина потеряла контроль над полуостровом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, когда спецназ РФ захватил здание Верховного совета крымской автономии.

Выбор был правильным. Судьи ЕСПЧ согласились с доводами Киева и признали, что ответственность за все нарушения в Крыму с 27.02.2014 несет исключительно Россия.

Более того, формулировка, на которой сошлись судьи, оказалась очень выгодной для Украины. Суд согласился, что начиная с 27 февраля даже решения судов, принятые на полуострове, недействительны, поскольку суды АР Крым и Севастополя утратили свою легитимность после того, как Россия взяла полуостров под свой контроль.

Причем Суд прописал решение так, чтобы не ставить под сомнение статус Крыма как украинской территории. Несколько раз отмечено, что РФ ответственна за Крым не потому, что это «ее территория», а потому, что с 27 февраля осуществляет «фактический контроль» (effective control) на полуострове.

Это решение будет иметь невероятные последствия для Украины.

ЕСПЧ стал первой международной судебной инстанцией, которая подтвердила ничтожность всех «юридических» решений, которые принимала самопровозглашенная власть Крыма после 27 февраля. В том числе – об организации так называемого «референдума». До сих пор его недействительность была подтверждена только политическими решениями, теперь она получила юридическую основу. А поскольку, по международной практике, решения институтов вроде ЕСПЧ являются авторитетными для всех международных организаций, мы еще не раз увидим ссылку на него.

Важная деталь.

Решение ЕСПЧ о 27 февраля на этом этапе не было предопределено, уверенности в нем у Киева не было.

К примеру, Грузия, которая также обжаловала действия России во время оккупации Абхазии и Южной Осетии, добилась подобной нормы в решении Суда о приемлемости своей жалобы – тогда ЕСПЧ отложил этот вывод о российском контроле до рассмотрения жалобы по существу.

Добиться успеха нам помог... Владимир Путин.

Российский лидер в нескольких пропагандистских заявлениях и интервью, сам того не заметив, признал свою ответственность за оккупацию Крыма.

«Суд обратил особое внимание на два не опровергнутых (стороной РФ. – ЕП) заявления президента Путина. Первое он сделал на заседании руководителей силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, сказав, что принял решение «начать работу над возвращением Крыма в Российскую Федерацию», тогда как во втором, в телеинтервью 17 апреля 2014 года, он прямо признал, что Россия «разоружила воинские формирования украинской армии и правоохранительных органов» и что «российские военнослужащие поддерживали крымские силы самообороны», – говорится в решении.

Судьи также обратили внимание на упомянутые выше скандальные медали Минобороны РФ, которые подтверждают, что операция по «возвращению» (а на самом деле – оккупации) Крыма началась еще 20 февраля 2014 года.

Что будет дальше?

Читатель может заметить: нынешнее решение является промежуточным – оно лишь дает старт рассмотрению жалобы по существу, поэтому для радости, мол, поводов мало.

Но это не так.

Специфика этого дела в том, что доказательств системных преступлений РФ в Крыму – полно.

Они хорошо задокументированы, что признают другие международные организации и даже судебные структуры. Так, факты системных нарушений прав крымских татар и украинцев в Крыму признаны в качестве приемлемых доказательств Международным судом ООН в рамках другого, более сложного дела о нарушении Россией Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Нерасследование исчезновений людей, ограничение свободы собраний и передвижения, насильственная паспортизация, экспроприация украинской собственности и т.д. – все эти проблемы неоспоримы, у правительства есть достаточно данных для их доказательства. Поэтому главным, самым сложным заданием было доказательство приемлемости дела со стороны ЕСПЧ. Необходимо было доказать системность проблемы, а также то, что рассмотрение дела не выходит за рамки полномочий Суда (ведь, напомним, вопрос агрессии как таковой ЕСПЧ не рассматривает).

И, наконец, требовалось доказать, что Россия взяла Крым под контроль еще в феврале, поскольку некоторые ненаказанные преступления РФ датированы февралем и началом марта.

Теперь, когда этот фильтр удалось пройти, можно быть уверенными: если не по всем, то по абсолютному большинству обвинений в нашем крымском деле решение ЕСПЧ будет в пользу Украины.

Можно добавить разве что небольшую ложку дегтя.



К сожалению, решение не будет быстрым.

Для примера можно оценить, как ЕСПЧ рассматривал жалобы Грузии против России, относительно последствий вооруженного конфликта 2008 года. Решение о приемлемости этой жалобы в Страсбурге приняли еще в декабре 2011 года. И только более чем через девять лет суд сообщил о принятии финального решения, которое будет объявлено через неделю, 21 января. В правительстве надеются, что украинское дело будет двигаться быстрее (потому что грузинское было, по сути, прецедентом), однако все равно речь идет о как минимум нескольких годах.

Более того, и это не будет конечным этапом. Вопрос о финансовых компенсациях, скорее всего, отложат на отдельное рассмотрение, предложив Украине и РФ сначала договориться «полюбовно».

Словом, наказание агрессора в этом межгосударственном деле не будет быстрым.

Однако для обычных украинских граждан и коммерческих предприятий, пострадавших от оккупации Крыма Россией, новые возможности появились уже сейчас.

«Признание того, что Москва получила контроль над Крымом еще в феврале, дает им возможность жаловаться в Страсбург и разблокирует ряд дел, которые уже есть в Страсбурге, но заморожены, так как ждали решения о юридической ответственности России за нарушения в Крыму в период с 27 февраля по 18 марта», – пояснил «Европейской правде» правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Теперь этот этап пройден.

Впереди – тот же путь для Донбасса. Нужно доказать, что территорию ОРДЛО также контролирует Россия и что она финансово ответственна за преступления боевиков. Это может и должно стать следующей победой Украины в Страсбурге.