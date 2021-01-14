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В Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции прорабатывается законопроект «О внесении изменений в статью 40 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» (относительно запрета акустического насилия)» (№3006), сообщает пресс-служба ВР.

Проектом закона предлагается установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

Отмечается, что разработка законопроекта вызвана необходимостью «защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя».

Отмечается, что практика трансляции в салонах общественного транспорта громких звуков - музыки, фильмов, радиопрограмм и т.д. - получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров.

Кроме того, законопроект содержит поручение органам исполнительной власти внести изменения в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта о защите пассажиров от акустического насилия.

Главным комитетом по этому документу является комитет ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, другие комитеты, которые прорабатывают этот законопроект, - по вопросам бюджета, по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам интеграции Украины с ЕС.

В частности, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры на своем заседании 17 июля рассмотрел этот законопроект и рекомендовал ВР принять его за основу.
ForUm

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