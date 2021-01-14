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В пятницу, 15 января, воздушная масса арктического происхождения принесет в Украину настоящие морозы, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Уже ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5-12 градусов, холоднее всего – в северной части, на Востоке ожидается -3-7 градусов, в южной части 1-4 градуса мороза.

Завтра днем ​​будет уже также холодно, морозно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4-11 градусов, на юге 0 -3.

На дорогах гололедица.

В дальнейшем, до конца недели, похолодание усилится до ночных -15-23 градусов, днем ​​ожидается -10-15 градусов.

В Киеве пятницу ожидается 10-12 градусов мороза.

На выходных и в начале следующей недели, в Сочельник, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15-20 градусов. Ослабление морозов ожидается с 21 января.
ForUm

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