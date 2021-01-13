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По данным сайта headhunter каждый месяц более 800 компаний ищут в свои ряды SMM-менеджера. Если учесть, что средняя заработная плата такого специалиста на 20% выше средней украинской зарплаты, перспективность профессии становится очевидной. Среди основных требований к соискателям - способность генерировать стабильный поток клиентов из социальный сетей, составлять контент-план, настраивать рекламные кампании, оптимизировать бюджеты на продвижение.

Пополнить армию востребованных и высокооплачиваемых специалистов можно пройдя учебу онлайн. Но как найти на рынке инфопродуктов действительно стоящий курс, который подготовит к реальной работе, а не окажется бесполезной «пустышкой»?

На что обратить внимание при выборе курса?

Количество информации, которая подается на курсе, - далеко не первостепенный критерий качества образовательной программы. Куда большее значение имеют такие моменты:

  • Лекторский состав. Преподавать должны не инфоцыгане, а реальные практики с успешными рейсами в digital-маркетинге.
  • Наполнение модулей. Первое, что должны сделать студенты на курсе, - познакомиться с профессией, понять, что такое маркетинг социальных сетей, и как он влияет на бизнес. Только после этого можно приступать к освоению практических навыков.
  • Длительность курса. Если создатели инфопродукта обещают обучить профессии за 2-3 дня, ничего путного из этого не выйдет. Хороший курс длится не менее 2-х месяц. Именно столько времени нужно для досконального изучения всех аспектов SMM.
 
Почему курс SMM-маркетинга от WebPromoExperts пользуется популярностью?

Академия digital-маркетинга WebPromoExperts предлагает SMM менеджер курсы по работе с Social Media, по прошествии которых студенты смогут успешно трудоустроиться и начать зарабатывать хорошие деньги. Бесспорными достоинствами учебы в школе можно считать:

  • Первоклассный лекторский состав. Кураторы курса не одну «собаку съели» в SMM, а потому могут поделиться реальными знаниями и бесценным практическим опытом в продвижении бизнеса онлайн. Преподаватели не понаслышке знают обо всех самых актуальных тенденциях СММ, дают только свежую информацию, которая будет полезной уже сегодня.
  • Оперативная обратная связь. Во всех группах за студентами закрепляются кураторы, которые буквально за руку проведут учеников в мир SMM-продвижения, ответят на все волнующие их вопросы и позволят почувствовать себя в профессии словно «рыба в воде».
  • Online-формат лекций. Никаких устаревших записей уроков, учеба только в режиме реального времени, полный эффект присутствия.
  • Программа, которая подойдет всем. Курс составлен таким образом, чтобы быть полезным и новичкам, которые только начинают свой путь в СММ. И практикующим экспертам, которым нужно систематизировать или углубить знания. И даже предпринимателям, продвигающимся в социальных сетях и масштабирующих бизнес в интернете.
 
Профессия SMM-специалиста становится все более и более востребованной. Количество вакансий на эту позицию растет изо дня в день. Чтобы начать строить карьеру в перспективной нише, достаточно пройти качественное обучение SMM с нуля.
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