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Согласно индексу движения транспорта, в 2020 году Киев занял седьмое место в мире среди мегаполисов, склонных к пробкам на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные исследования на сайте компании TomTom, занимающаяся производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них, передает Укринформ.

Нужно отметить, что в 2019 году Киев занимал 12 место в данном рейтинге. Средние затраты времени в киевских пробках в 2020 году составили 51%, что на 2% меньше прошлогодних показателей.

Самые большие заторы в городе наблюдались 18 декабря, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

Составители рейтинга отмечают, что в часы «пик» в пробках в течение года было потрачено 207 часов или 8 дней и 15 часов.

В рейтинг также вошли и другие украинские города - Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днипро (22 место).

В целом эксперты проанализировали 416 городов из 57 стран на шести континентах. Рейтинг демонстрирует состояние трафика в городах, что, по словам его составителей, может способствовать решению проблем, связанных с дорожным движением.

Худшая ситуация с пробками в Москве и области. На втором месте - Мумбаи (Индия), на третьем - Богота (Колумбия).

На последней, 416-й позиции - американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине.
ForUm

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