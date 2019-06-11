Киев занял 13 место из 403 в рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира по версии аналитической компании TomTom, сообщает LIGA.net.

Согласно результатам исследования, показанным с помощью интерактивной графики, перегруженность автомобилями в Киеве составляет 46%. Это означает, что водители в украинской столице тратят на дорогу на 46% больше времени, чем нужно.

Самые большие пробки в городе бывают в период с 8 до 9 утра и с 5 до 6 вечера. В среднем задержка в это время составляет 26-27 минут, согласно данным рейтинга.