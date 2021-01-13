Социальная сеть Facebook сообщила 12 января, что удалила в декабре 2020 года десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» и общественной организацией «Дело общин», а также общественной организацией «Антикоррупционный блокпост», сообщает Радио Свобода.

Основанием для удаления названо «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».

В отчете Facebook объясняет, что «люди, которые стоят за этой активностью, использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивных лиц, избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по городам в Украине». «Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков, - ред.) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о «Европейской солидарности» и ее кандидатах, общественной организации «Дело общин», пятом президенте Порошенко и критикой президента Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерамы как фальшивая», - говорится в Facebook.

В партии «Европейская солидарность» и общественных организациях «Дело общин» и «Антикоррупционный блокпост» пока не комментировали это решение Facebook.

Кроме десятков аккаунтов в Украине, Facebook удалил также аккаунты в Кыргызстане, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии и Марокко, направленные на аудитории в пределах этих стран. Еще пять сетей – из Ирана, Украины, Франции, Марокко и России – имели целью влияние на людей вне этих стран. Всего в декабре за «скоординированное неаутентичные поведение» было удалено 1957 аккаунтов с Facebook, 707 - с Instagram, также удалены 156 страниц и 727 групп.