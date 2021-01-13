13 января православная церковь отмечает второй Святвечер – Щедрый вечер или Старый Новый год, в народе также известен как Васильев вечер.

Традиция отмечать Старый Новый год возникла после 1918 года, когда было введено новое летоисчисление. Разница между юлианским («старым стилем») и григорианском календарем («новым стилем») составляет 13 дней, благодаря чему и появился Старый Новый год.

В этом празднике находим остатки дохристианских традиций, а по христианскому календарю – это день преподобной Мелании. В современной народной традиции эти два праздника объединились.

Праздник Маланки - покровительницы молодых девушек - вошел в календарь украинцев где-то в середине XIII века. Если на Новый год с самого утра ребята идут по домам сеять, то в Щедрый вечер на Старый Новый год девушки обязательно ходили по домам друзей, родных, соседей и щедровали. Считается, что щедривка приносит в дом счастье, достаток и радость на весь следующий год. Щедривки - это новогодние песни, которые поют под Старый Новый год.

Интересно, что щедривки присущи только украинскому народу. По нашим обычаям щедруют только девушки и, конечно, дети. До полуночи щедровальники должны обойти дома, желая счастья хозяевам и всей семье.

Сегодня готовят щедрый праздничный стол — кутья скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мягкие мясо, жаркое и т.д.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной.

Наши предки верили, что чем богаче будут в этот вечер гуляния, тем богаче будет жить семья в новом году. Поэтому этот вечер и называли щедрым.

В ночь на 14 января принято было встряхивать снег с яблонь, чтобы не скупились на урожай.

Также девушки в эту ночь, несмотря на запреты церкви, гадали. Наши предки верили, что гадания в Щедрый вечер особенно точны.

Что нельзя делать 13 января

По народным поверьям в этот день нельзя начинать какое-то новое дело - люди верили, что из этого все равно ничего хорошего не получится. Нельзя ставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы, по поверью, в этом случае счастье убежит из дома, а вот блюда из свинины наоборот принесут удачу и достаток в дом.

Нельзя в этот день давать или брать деньги в долг. Не стоит выносить мусор, иначе деньги в доме водиться не будут, а также пересчитывать мелочь, оставшуюся в кошельке - это к слезам и огорчению.