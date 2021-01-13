В ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

В Украине после прекращения действия усиленных карантинных ограничений с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен, а продлится до 28 февраля 2021 года. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителя президента в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.

В Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Вице-президент США Майк Пенс не считает отстранение от власти Дональда Трампа в соответствии с 25-й поправкой шагом, который соответствует конституции страны.

Государственный департамент США проинформировал европейские компании, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2», о риске введения новых санкций администрацией теперь действующего президента Дональда Трампа.

Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Утром 13 января в Ростовской области РФ произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехали украинцы.