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Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Как передает УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, эффективность вакцины должна составлять более 50%. В то же время, отметил Степанов, Украина заложила более высокие требования.

«Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ, в том числе на основе промежуточных результатов клинических испытаний, должен быть подтвержден публикациями от компании-производителя ... Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены, и у нас есть соответствующая банковская гарантия на эти вещи», - отметил Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса. 

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.
ForUm

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