Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не считает отстранение от власти Дональда Трампа в соответствии с 25-й поправкой шагом, который соответствует конституции страны.

Об этом Майк Пенс заявил в официальном письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Укринформ.

«Сейчас, когда осталось восемь дней президентского срока, вы и демократический кокус требуете от правительства и от меня применить 25-ю поправку. Я не думаю, что такие действия соответствуют лучшим интересам нашей нации или нашей конституции», - отметил вице-президент.

Он подчеркнул, что события 6 января, когда произошло нападение на Конгресс США, «шокировали и огорчили» американцев. Пенс выразил благодарность руководству парламента за то, что дело по утверждению результатов выборов удалось довести до конца.

«Это был момент, продемонстрировавший американскому народу то единство, которое до сих пор возможно в Конгрессе, когда в этом возникает наибольшая необходимость», - заявил Пенс.

В то же время он заметил, что не может поддаться на политическое давление и применить решение, которое превышает его конституционные полномочия. Вице-президент подчеркнул, что 25-я поправка к конституции создана, чтобы заменить нетрудоспособного или недееспособного президента, а не для того, чтобы стать средством «наказания или узурпации».

Вице-президент США в связи с этим призвал Конгресс избегать действий, которые еще больше раскалывают общество и разжигают страсти, и приложить усилия, чтобы уменьшить градус напряжения.

«Я обещаю вам, что продолжу делать свой вклад в работу с новой администрацией для обеспечения упорядоченной передачи власти», - подчеркнул Пенс.

Напомним, в понедельник демократы официально представили свою резолюцию об импичменте, обвинив Трампа в «подстрекательстве к восстанию», и они стремятся сделать его первым президентом в истории, которому дважды был объявлен импичмент.