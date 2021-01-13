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Государственный департамент США проинформировал европейские компании, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2», о риске введения новых санкций администрацией теперь действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, передает УНИАН.

Отмечается, что у Трампа готовят последний санкционный пакет против газопровода. 

«Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно», – на условиях анонимности сказал источник в правительстве США. 

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта. 

Вероятно, под санкциями может оказаться Страховая группа Zurich Insurance Group. 

Источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в строительстве трубы. 

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу. 

Напомним, 29 декабря 2020 года Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2», таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.
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