Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду, которая находится в Украине с официальным визитом, подписали совместное заявление о важности развития украинско-молдавских двусторонних отношений.

В документе декларируется создание президентского совета Украины и Республики Молдова, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Государства планируют восстановить полноценный диалог на высшем уровне и предоставить ему динамический характер, создать предпосылки для перехода от прагматичного к стратегическому характеру взаимодействия в интересах обоих государств и народов.

Заявление закрепляет взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы в рамках международно признанных границ, а также фиксирует готовность сторон взаимодействовать с целью усиления региональной безопасности, имплементации соответствующих соглашений об ассоциации с ЕС и реализации стратегических целей, направленных на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Также главы государств подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы. Целью подписания документа является укрепление сотрудничества между Украиной и Молдовой в сфере развития инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективное использование транзитного потенциала обеих стран. Для достижения поставленных целей предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор уменьшит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

В рамках Меморандума стороны также декларируют намерения осуществить ряд конкретных шагов. В частности, это международно-правовое оформление строительства моста «Ямполь - Косэуць», координация усилий с целью подготовки инвестиционного проекта и разработки технико-экономического обоснования развития пограничной инфраструктуры и подъездных путей на украинско-молдавской государственной границе, а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.