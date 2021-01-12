Этой ночью на посту ДПС ГИБДД около 9 часов незаконно удерживались порядка 120 человек - без горячего питья, еды, при минусовой температуре, сообщает Крымская солидарность.

«Крымские татары из Бахчисарая, Старого Крыма, Судака и Белогорска, Джанкоя, Симферополя были заблокированы на Керченском мосту и не могли проехать в Ростов-на-Дону. Сотрудники забирали документы для проверки, фотографировали паспорта граждан», - говорится в сообщении.