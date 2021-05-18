Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506), сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

Зеленский в своем обращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа отметил, что утвержденная им в марте этого года Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя определяет в качестве приоритета восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

«И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты», - сказал глава государства.

Зеленский также выразил убеждение, что Крым обязательно вернется в Украину.