Если вместо двух необходимых сделать только одну прививку от коронавируса, то хорошей иммунной защиты от COVID-19 не будет. Об этом рассказали врач-имунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха и врач-алерголог-имунолог Татьяна Бондаренко, передает «Обозреватель».

Они объяснили, что человек, которому был сделан первый укол, но не сделан второй, будет иметь «менее длительный и менее сильный» иммунитет.

«Какой-то иммунитет появится, но насколько он будет эффективным в плане защиты? Думаю, одной инъекции недостаточно. Второй укол усиливает иммунный ответ и увеличивает его продолжительность», - рассказала Волоха.

В этом контексте Бондаренко добавила, что негативных последствий для организма в таком случае не наступит, но не выработается достаточный иммунитет. «Мы вкололи вакцину - организм выработал антитела. Через определенное количество времени они начинают падать. Нужно дотянуть до того момента, пока будут производиться антитела памяти. Для этого делается ревакцинация. Если не сделана вторая прививка, не будет эффективности», - пояснила она.

Волоха отметила, что из-за новизны вакцин в настоящее время отсутствуют данные о том, насколько длительным может быть иммунитет от первого укола. «Возможно несколько месяцев, возможно, у кого-то чуть дольше. Но исследования проводились по двум дозами, и было понятно, что для хорошей иммунной защиты вторая доза нужна», - добавила медик.

Как она пояснила, если человек пропустил второй укол, который необходимо сделать через 3-4 недели после первого, он может сделать его позже, но только в случае, когда прошло слишком не очень много времени. «Если месяц-два - то можно, но если полгода, то, наверное, нужно делать снова. Но пока этот вопрос остается открытым», - отметила врач.