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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках Минских договоренностей «практически исчерпаны». Об этом он написал в статье для Atlantic Council, передает LIGA.net.

По его словам, несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо «решающих прорывов» в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.

«Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны», – заявил Резников.

Также он добавил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут еще сильнее дестабилизировать нынешнюю ситуацию.

«Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе», – отметил министр.

 
ForUm

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