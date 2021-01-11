Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко ответил на вопрос о возможной вакцинации отдельных категорий украинцев на платной основе

Об этом заместитель министра сказал в эфире Еспресо.TV.

«Мы рассчитываем, что она (вакцинация. - Ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины», - отметил чиновник.

Вместе с тем он не исключил, что со временем будет возможно вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

«У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых. - Ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги», - добавил Ляшко.

Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.

«Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации. - Ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам», - подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.