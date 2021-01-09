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В Министерстве обороны Украины отрицают информацию о том, что для питания бойцов Вооруженных сил якобы используют картофельные хлопья производства страны-агрессора РФ. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в Facebook.

«Картофель сушеный» не входит в перечень продуктов, используемых для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда «сушеных картофельных хлопьев» (картофельного пюре) и т.д.», - указали в Минобороны.

Так, по данным ведомства, с 2021 года питание всего личного состава ВСУ организовано с использованием Каталога продуктов питания. Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований.

«Да, много вопросов требуют решения. Но решение о переходе на каталог в ВСУ окончательное и бесповоротное. «Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ» - очередной случай «информационной лапши», фейк», - говорится в сообщении министерства.

Отметим, ранее на этой неделе в СМИ и соцсетях распространялась информация о том, что якобы украинскую армию кормят картофельным пюре производства Российской Федерации.
ForUm

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