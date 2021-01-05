также в разделеРелигия
Рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре покажут в прямом эфире 9
В Сети начал работу просветительский ресурс для подростков 7
Глава РПЦ призвал архиепископа Кипрского Хризостома пересмотреть признание ПЦУ 11
Сербский епископ считает, что Фанар углубил церковный раскол в Украине 8
Глава Белорусской Православной Церкви призвал не допустить нового противостояния в стране 12
Митрополит Святогорский Арсений рассказал, чем для человека опасно самооправдание 76
Митрополит Антоний рассказал, как научится молиться 7
На Ивано-Франковщине депутаты приняли антиконституционное обращение с призывом не посещать богослужения прихода УПЦ 14
Митрополит Антоний объяснил, какое качество помогает достичь святости 14
В столице волонтеры УПЦ передали подарки 110 детям с инвалидностью 9
В УПЦ рассказали об особенностях «царских часов» накануне Рождества Христова 33
Митрополит Антоний рассказал, чем мы можем отблагодарить Господа за все Его блага 13
В Киево-Печерской лавре напомнили об изменении в расписании молебнов 12
На Ровенщине освятили храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ 15
В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили 50-летие со дня кончины преподобного Амфилохия 18
В УПЦ сообщили о информационной провокации ПЦУ накануне Рождества 17
На Житомирщине освящен новый храм УПЦ 11
Митрополит Онуфрий рассказал, как исправлять ошибки истории своей жизнью 9

В Украинской Православной Церкви в рамках акции «Подарок сироте на Рождество» собрали и передали более 600 подарков в детские дома Донбасса.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам провел сбор для детей-сирот, которые воспитываются в учреждениях неподалеку от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

«В этом году, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мы собрали более 600 подарков и пересылаем в Донецкую и Луганскую области детям, которые находятся в детских домах и школах-интернатах. К нам обратились 9 детских домов через организацию "Швидка оберігає кожного". Врачи скорой помощи передали нам письма детей. И мы организовали сбор  подарков», - рассказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Подарки получат дети специнтерната для детей с ДЦП и аутизмом в Волновахе; детский дом в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; Горская школа-интернат; Вовчаровская школа-интернат и детский сад, дети из поселка Зайцево и Жованка и другие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги