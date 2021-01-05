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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4 589 832 грн роялти от ООО «Квартал 95» и ООО «Киностолица».

Такие данные содержатся в сообщениях о существенном изменении в имущественном состоянии, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, указано, что Зеленский 30 декабря 2020 года получил две выплаты роялти от ООО «Квартал 95» на 1 048 000 грн. и 3 306 832 грн.

Еще в одном сообщении указано, что президент получил 235 тыс. грн роялти от ООО «Киностолица».
ForUm

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