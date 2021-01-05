Европейское издание EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Еврокомиссии, обнародовало дайджест самых позорных провалов кремлевских пропагандистов в 2020 году.

Соответствующая публикация размещена на сайте EUvsDisinfo, сообщает Укринформ.

«Дезинформация действует как яд для любой демократической системы, поскольку ложь впрыскивается в демократический диалог, запугивая и дезориентируя людей. Мы традиционно подвели итоги, собрав вместе наиболее неуклюжие ошибки прокремлевских источников дезинформации», - пишет издание.

В своеобразном рейтинге первую позицию занимает ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с последующим разоблачением ФСБ России в совершении этого преступления. Это включает пресловутый сеанс телефонного саморазоблачения одного из отравителей в разговоре с самим Навальным, что стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету самого Кремля.

На втором месте - информационная атака российских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость вакцинации непроверенной российской вакциной, и одновременно перестали говорить о способности западных вакцин превращать людей в обезьян сразу после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

Третью позицию позора авторы отдали российскому режиссеру Никите Михалкову, который в своей программе пытался выдать поддельные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательством манипуляций со стороны самих демонстрантов, и был схвачен за руку российскими же журналистами.

Четвертая ступень позорной лжи досталась белорусскому диктатору Александру Лукашенко, который пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране с помощью сфабрикованных пленок беседы между якобы представителями западных спецслужб, в результате чего сам буквально превратился в посмешище.

Пятое непочетное место досталось пропагандисту Владимиру Соловьеву, который с умным видом пытался представить аудитории бои в Нагорном Карабахе с помощью очередной компьютерной игры с графикой невысокого качества. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать российское Министерство обороны для иллюстрации боевых действий в Сирии.

Шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которое с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилось найти выходки «иллюминатов» в провоцировании войны в Нагорном Карабахе, причем «доказательства» такого вмешательства были найдены в видеоклипе Леди Гаги. Подобный подход, отмечает EUvsDisinfo, используется и центральными российскими изданиями, например, газетой «Комсомольская правда», которая не устает искать мистические знаки в западных источниках, наподобие обложки журнала The Economist.

Седьмая позорная ступенька была отдана депутатам Госдумы, которые в многочисленных шоу и публичных выступлениях сами стали источником невероятно нелепых фейков, вроде «Датских борделей для зоофилов» или утверждений, что «США атакуют Россию с помощью климатического оружия».

Следующая строчка досталась представителям городской власти Петербурга, которые под предлогом «санитарных нарушений» пытались закрыть заведение под названием «Zoom-кафе», и заслужили неслыханный позор, ведь таким образом хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе, которая с заведением питания не имеет ничего общего, кроме элемента названия.

Всего в 2020 году информационная база EUvsDisinfo пополнилась 10000 случаями подобной бессмысленной дезинформации, порочащей только ее авторов. При этом даже такая примитивная дезинформация может быть опасной, ведь способна убивать людей.

«Мы можем смеяться над очевидной ложью Лукашенко, пока не вспомним, что он является кровавым диктатором, применяет насилие против мирного протеста. Мы можем иронизировать над российскими тезисами о «западных кукловодах», пока не вспомним, что за ними - антисемитизм и гомофобия. Мы можем улыбнуться мемам о ФСБ, которое отравляет исподнее Алексея Навального, пока не вспомним, что это было циничное и спланированное покушение на убийство... Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов. Их ложь и манипуляции являются частью ожесточенной атаки на демократию», - делают вывод авторы EUvsDisinfo.