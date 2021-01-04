В последние недели в Украине уменьшается количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и растет количество выздоровевших. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сегодня на госпитализации находятся 22 802 человека, а пять недель назад таких было в среднем 28-29 тыс.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в стране также наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября - почти 39 тыс.

В то же время глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года. Чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудованы 50409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране на сегодня почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Также Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет Министров примет постановление, ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

Он поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6500 протоколов.