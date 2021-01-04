также в разделеОбщество
Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц 7
Нардепы предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях 13
Минкультуры перестало составлять список рекомендованных для запрета сайтов 6
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета 59
Спасатели нашли в Карпатах очередного покорителя гор 17
У Лукашенко обсуждали подрыв Шеремета 22
Омбудсмен пояснил, кого обяжут сдавать экзамен по украинскому 26
Гендиректор Медзакупок: Заказывать «Спутник V» нет никаких оснований 43
СВР: Россия может вторгнуться в Херсонскую область 71
Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине превышает норму более чем в 7 раз 18
Пограничники получат 10 французских вертолетов 23
Водителей предупредили о тумане и мокром покрытии 10
В армии зафиксировано 10 новых случаев COVID-19 11
В Украине меньше 5 тысяч новых случаев СOVID-19 40
От коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова 49
МОЗ Украины исключил возможность регистрации российской вакцины 35
Карпаты заморозило и засыпало снегом 65
После ДТП в 2020 году в Украине погибло более 150 детей 23

В последние недели в Украине уменьшается количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и растет количество выздоровевших. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сегодня на госпитализации находятся 22 802 человека, а пять недель назад таких было в среднем 28-29 тыс.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в стране также наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября - почти 39 тыс.

В то же время глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года. Чиновники доложили, что сейчас в Украине оборудованы 50409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тыс. коек с кислородом. Всего в стране на сегодня почти 66 тыс. койко-мест для больных с коронавирусом.

Также Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабинет Министров примет постановление, ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

Он поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от COVID-19 с несколькими иностранными компаниями.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6500 протоколов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги