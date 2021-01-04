Суд в Великобритании отклонил запрос США на экстрадицию основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом его решении стало известно 4 января, сообщает Радио Свобода.

Как сообщают международные агентства, судья Ванесса Барейцер объяснила отказ тревогой за ментальное здоровье Ассанжа. По словам судьи, есть вероятность, что в случае экстрадиции в США Ассанж совершит самоубийство.

Суд начался утром в Лондоне 4 января. Ожидается, что апелляция будет подана независимо от решения Барейцер, и это может привести к продолжению судебных споров в 10-летнем деле.

Ассанж, его адвокаты и сторонники выступают против его выдачи в США, где, по их словам, он не будет иметь честного суда.

Ассанжа арестовали в апреле 2019 после того, как он около семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Обвинения США против Ассанжа, среди которых - шпионаж, предусматривают до 175 лет заключения.

Десятки организаций по правам человека и свободы прессы, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch и «Репортеры без границ», выступают против экстрадиции, а власти Германии призвали принять во внимание его физическое и психическое здоровье.

Стелла Морис, партнерша Ассанжа и мать двоих его сыновей, обратилась к Дональду Трампу с просьбой о помиловании до того, как он покинет свой пост 20 января.