Индия одобрила вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом открыт путь для масштабной кампании по вакцинации во второй по численности населения стране мира. Министр информации и телерадиовещания Пракаш Джавадекар сообщил журналистам в субботу, 2 января, что вакцина получила зеленый свет накануне, в пятницу.

Это первая вакцина от COVID-19, одобренная для использования в чрезвычайных ситуациях в Индии, где насчитывается наибольшее количество зараженных после США.

Джавадекар сказал, что еще как минимум три вакцины ожидают утверждения — COVAXIN местной компании Bharat Biotch, ZyCoV-D от Zydus Cadila и российская Sputnik V.

«Индия, пожалуй, единственная страна, где готовятся как минимум четыре вакцины, — сказал он. — Одна была одобрена вчера для экстренного использования».

Вакцина AstraZeneca/Oxford производится на местном уровне Индийским институтом сыворотки (SII). Ожидается, что Центральная организация по контролю за стандартами медикаментов Индии (CDSCO) объявит дозировку и другие подробности о прививке позже.

SII подал заявку на введение двух полных доз с интервалом примерно 28 дней. Вакцина AstraZeneca/Oxford, которая получила одобрение в Великобритании во вторник, дешевле и проще в использовании, чем вакцины основных конкурентов.

Индия надеется сделать прививки 300 миллионам из 1,35 миллиарда человек в первые шесть-восемь месяцев года. SII, один из крупнейших в мире производителей вакцин, уже накопил около 50 миллионов доз препарата AstraZeneca/Oxford, которые будут проданы правительству по цене около 250 рупий (3,42 доллара) за дозу. Стоимость дозы на частном рынке составит 1000 рупий.

Напомним, Китай одобрил выход на рынок COVID-вакцины собственной разработки.