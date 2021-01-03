По меньшей мере три человека погибли после того, как небольшой самолет упал на дом в городе Лион неподалеку от Детройта. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на данные шерифа округа Окленд.

Предполагается, что тремя погибшими являются пилот и два пассажира, сообщили в офисе шерифа.

Семья из пяти человек, которые живут в доме, выбралась живыми, но дом был охвачен пламенем, сообщили в офисе.

По словам хозяев дома, семья находилась внутри, когда самолет разбился. Они были в гостиной и спорили, какой фильм посмотреть, и только перешли в другую комнату, когда самолет врезался в дом. Сообщается также, что в результате катастрофы в семье погибла кошка.

Сообщается, что дом расположен к северу от аэропорта Окленд.