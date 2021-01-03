За прошедшие сутки, 2 января, на Донбассе российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сказано в суточной сводке операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, российско-оккупационные войска открывали огонь у Песок. Здесь противник применил против украинских военных гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север наблюдалась тишина.

«Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами», - отчитываются в штабе.

С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

На Донбассе с 27 июля 2020 года с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня.