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Народный артист России Владимир Коренев умер на 81-м году жизни, незадолго до этого его госпитализировали с COVID-19. Причиной смерти, как сказала дочь актера, стал коронавирус, пишет ТАСС.

«Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом», - сообщила СМИ Ирина Коренева.

Смерть артиста подтвердила и его вдова Алевтина Коренева.

«Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти», - сказала она.

Дата и время прощания пока неизвестны.

Владимир Коренев стал звездой после того, как в 21 год снялся в главной роли в ленте Человек-амфибия.

Коренев известен также ролями в фильмах Много шума из ничего, Свет далекой звезды, Дети Дон-Кихота, Освобождение, Победитель, Рудин, Криминальный талант, Дети Арбата.
ForUm

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