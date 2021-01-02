В мэрии Хабаровска заявили о прекращении акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом заявили в мэрии Хабаровска.

«Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», — говорится в сообщении.

При этом портал Dvhab.ru сообщил, что 2 января митинг в городе состоялся. На митинг пришло несколько десятков человек, в основном пенсионеров и блогеров. По словам очевидцев, это первая субботняя акция в городе, которая прошла без шествия.