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В российском Хабаровске 25 июля люди снова собрались на митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится под арестом. Это 15-й день массовых митингов на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает Meduza.

Как и в ходе предыдущих акций, жители города прошли маршем по центральным улицам — Тургенева, Ленина, Муравьева-Амурского — и вышли на центральную площадь Ленина для проведения митинга.

Собравшиеся скандируют «Свободу», «Пока мы едины — мы непобедимы», «Это наш край», а также «Долой царя», «Россия, просыпайся» и «Путина в отставку».

Сообщается, что одна из главных тем участников шествия в Хабаровске — их новый губернатор Михаил Дегтярев. Его руководство краем обыгрывается на различных плакатах. Также не менее популярны различные телеведущие и политики.

Отмечается, что по количеству присутствующих сегодняшняя акция превзошла предыдущие, 18 и 11 июля.

Напомним, в Кремле заявили об участии в хабаровских митингах «приезжих дебоширов».
ForUm

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