Об этом сообщает Meduza.

Как и в ходе предыдущих акций, жители города прошли маршем по центральным улицам — Тургенева, Ленина, Муравьева-Амурского — и вышли на центральную площадь Ленина для проведения митинга.

Собравшиеся скандируют «Свободу», «Пока мы едины — мы непобедимы», «Это наш край», а также «Долой царя», «Россия, просыпайся» и «Путина в отставку».

Сообщается, что одна из главных тем участников шествия в Хабаровске — их новый губернатор Михаил Дегтярев. Его руководство краем обыгрывается на различных плакатах. Также не менее популярны различные телеведущие и политики.

Отмечается, что по количеству присутствующих сегодняшняя акция превзошла предыдущие, 18 и 11 июля.

Напомним, в Кремле заявили об участии в хабаровских митингах «приезжих дебоширов».