В Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник», - написал Степанов.

Он также уточнил, что за сутки выздоровели от COVID-19 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай.

В течение суток проведены 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.

С начала эпидемии в Украине лабораторно были подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 1 января зафиксировано 9432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.