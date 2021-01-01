В Украине по состоянию на утро 1 января зафиксировано 9432 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.
Выздоровели за сутки 10 016 человек, умерли – 147. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.
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