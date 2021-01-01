также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 7
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 11
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 22
ОГП: В гранатах под дверью квартиры матери Шабунина не было взрывчатки 29
Вчера боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных 8
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 49
На Донбассе погиб украинский военный 23
На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие 10
На Закарпатье создали 7 новых артобъектов для туристов 9
В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов 17
В Кременчуге петарда оторвала пальцы 10-летней девочке 10
Суд на Житомирщине арестовал более 700 кг нелегального янтаря 8
В плену боевиков – 251 украинец 26
На Киевщине предотвратили заказное убийство двух людей 13
Боевики совершили 13 обстрелов на Донбассе, ранен военный 9
В Луганской области из-за завала на шахте погиб горняк, открыто дело 12
На Донбассе ранен украинский военный 8
В Кривом Роге обрушился заброшенный дом, есть жертвы 21

В Украине по состоянию на утро 1 января зафиксировано 9432 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.

Выздоровели за сутки 10 016 человек, умерли – 147. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги