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Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения.

Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.

Полиция призывает организаторов и участников мероприятий соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.
ForUm

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