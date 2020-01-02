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В факельном шествии в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры приняло участие около 1000 граждан, сообщает пресс-служба МВД.

В соответствии с ранее поданной заявки 1 января в центре столицы прошло мероприятие с  массовым участием граждан. Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.

«250 правоохранителей обеспечивали публичную безопасность и порядок. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ForUm

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