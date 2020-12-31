В Офисе генерального прокурора заявили, что по состоянию на четверг, 31 декабря, решения об изменении подследственности дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии Украины времен президента Виктора Януковича, не принималось.

«Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины, - заявили в ОГП, намекая на НАБУ. - Офис генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными со сторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины».

В прокуратуре «предоставили сухие факты» из хроники реакции Офиса Генерального прокурора на те или иные решения украинских судов или иные процессуальные решения в рамках этого уголовного производства.

Так, 01.10.2020 судья Печерского районного суда Киева И. Литвинова удовлетворила жалобу адвоката П.Бойко, представляющего интересы экс-министра экологии, в результате обязав генпрокурора Венедиктову отменить постановление детектива НАБУ В.Крютченко от 12.08.20 о возобновлении расследования уголовного производства №420140000001590 от 17.11. 2014. В данном случае речь идет именно о том уголовном производстве, за закрытие которого, по мнению следствия, и передавалась неправомерная выгода в размере 5 млн долл.

Такое решение, конечно, было обжаловано Офисом генпрокурора, как в апелляционном, так и в кассационном порядке. В рамках апелляционного и кассационного обжалования Венедиктова настаивала на том, что судья Печерского районного суда не должен был открывать производство, а передать его для принятия решения в ВАКС, так как само дело расследуется детективами НАБУ, а процессуальное руководство осуществляют прокуроры САП.

«Не согласившись с доводами генпрокурора, судья апелляционного суда и судьи уголовного кассационного суда в составе Верховного Суда, отказали в открытии производства и, тем самым, оставили в силе решение судьи районного уровня», - говорится в сообщении.

Более того, 23.10.2020 Венедиктова обратилась к ВСП с дисциплинарной жалобой на действия судьи Литвиновой, однако ВСП 25.11.2020 отказала в открытии дисциплинарного дела.

Таким образом, рассуждая на языке права, а не эмоций и самопиара, сегодня отсутствуют какие-либо основания утверждать, что судья Печерского районного суда Киева Литвинова действовала с нарушением закона при вынесении решения. Также просим не манипулировать фактами, поскольку граждане не в состоянии быстро разобраться в юридических тонкостях расследования таких сложных уголовных производств и обжалованию тех или иных процессуальных решений в национальных судах Украины. Просим обратить внимание на то обстоятельство, что часто адвокаты лиц с процессуальным статусом обращаются именно в Печерский районный суд Киева исключительно по той причине, что предметом их жалоб является деятельность генпрокурора, а не прокурора САП, действия которого, справедливости ради, объективно должны и всегда оспариваются в ВАКС.

По мнению Верховного суда, такие жалобы подсудны исключительно Печерскому районному суду Киева. Данная правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда от 12.10.2020 г. по делу №757/12540/20-к.

Руководство Офиса Генпрокурора всегда и при любых обстоятельствах старается всячески поддержать своих партнеров по НАБУ и коллег из САП, но вынуждены рекомендовать пересмотреть подходы в вопросах коммуникации между ведомствами и нацелиться на конструктив. Также считаем, что пришло время принять во внимание судебную практику, которая насчитывает достаточное количество обязательных выводов судей Верховного суда на тему определения подследственности и подсудности.

Таким примером может служить решение ВС от 25.08.2020, которым отказано в удовлетворении представления Киевского апелляционного суда о направлении материалов производства по апелляционной жалобе адвоката Е.Ненова на постановление следственного судьи Печерского районного суда от 04.08.2020, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на бездействие Офиса генпрокурора, с Киевского апелляционного суда в ВАКС в пределах юрисдикции различных апелляционных судов. Действительно, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Т.Ильевой от 24.12.2020 по делу №757/50347/20-к, жалоба адвоката в интересах подозреваемого на бездействие генпрокурора Венедиктовой в деле №52020000000000362 от 03.06.2020 о решении спора о подследственности, была удовлетворена. В своем постановлении судья Ильева постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Такое решение следственного судьи Печерского районного суда Киева было обжаловано Офисом генпрокурора в апелляционном порядке.

«По состоянию на 31.12.2020 ни генпрокурором, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса генпрокурора не принималось решение об изменении подследственности в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020. Любая информация, прямо или косвенно подтверждающая это утверждение, – ложь», - резюмировали в ОГП.

Напомним, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о: первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

В августе НАБУ объявило его в розыск.

17 сентября Злочевскому избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.