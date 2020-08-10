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Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского.

Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.

Злочевский попал в категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования по ст. 369 ч.4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Дата исчезновения: 1 февраля 2018 года.

Напоминаем, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о:

    первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

    одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

    бывшем руководителе одного из департаментов ДФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.
ForUm

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